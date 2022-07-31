ВКС России ликвидировали до 350 боевиков "Кракена"* в харьковском техникуме

Представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине и в Донбассе нанесли удар по механическому техникуму имени Морозова в Харькове.

По данным ведомства, на территории учебного заведения находились боевики "Кракена"*. В результате атаки ликвидированы 11 единиц военной техники, отметили в министерстве.

"Безвозвратные потери противника составили до 350 националистов", — подчеркнули в МО.

Ранее военный эксперт Геннадий Алёхин заявил, что армия России заставила паниковать "Кракен" в Харькове.

* "Кракен" — подразделение украинского националистического батальона "Азов", деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.