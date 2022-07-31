Представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине и в Донбассе нанесли удар по механическому техникуму имени Морозова в Харькове.
По данным ведомства, на территории учебного заведения находились боевики "Кракена"*. В результате атаки ликвидированы 11 единиц военной техники, отметили в министерстве.
"Безвозвратные потери противника составили до 350 националистов", — подчеркнули в МО.
Ранее военный эксперт Геннадий Алёхин заявил, что армия России заставила паниковать "Кракен" в Харькове.
* "Кракен" — подразделение украинского националистического батальона "Азов", деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.