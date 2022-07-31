Литовкин: ВС РФ не бьют по центрам принятия решений в Киеве из-за порядочности

ВСУ неоднократно обстреливали территории России. Почему Россия не отвечает ударами по центрам принятия решений в Киеве? Но острый вопрос ответил военный эксперт Виктор Литовкин.

"Красные линии" Украина переступила уже несколько раз: Курская, Белгородская и Ростовская области были под ударами ВСУ. Со стороны Министерства иностранных дел России и Министерства обороны страны уже были предупреждения о вероятном ответе ВС РФ на подобную агрессию, но мстить Москва не будет и на то есть свои причины.

"Мы проводим спецоперацию, а не разборками занимаемся. Такой подход свидетельствует о высоком профессионализме нашей армии и о порядочности наших генералов. Мы не становимся на одну доску с бандитами и террористами", — цитирует Литовкина ФАН.

Эксперт отмечает, что Россия применение крайних мер будет избегать до последнего, так как не решает вопросы агрессией. Кроме того, находящиеся в центрах принятия решений в Киеве люди нужны Москве, так как подписывать капитуляцию кому-то будет нужно, иронично добавил Литовкин.