РВ: Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему

Обозреватели "Русской весны" задались вопросом о том, почему Россия ведёт себя на Украине относительно "галантно", не нанося удары по центрам принятия решений и предоставляя ВСУ возможности получать западное вооружение.

Издание приводит объяснение военного эксперта Михаила Ходаренка, который заявлял, что стратегия заключается в истощении ресурсов ВСУ, выведении из строя боеспособной части украинской армии, после чего "дело пойдёт быстрее".

Источник напоминает, что целостность железных дорог не нарушается полностью, чтобы не парализовать гражданское снабжение и предоставить мирному населению возможности покинуть территории. Однако поставки вооружений продолжают систематически уничтожаться. ВС РФ наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры противника, успешно освобождая территории Донбасса.

В начале июля президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ "всерьёз пока ещё ничего не начинали".

"Итак, когда Россия, наконец, начнет спецоперацию по-настоящему? Уже скоро, при дверях", — резюмирует "Русская весна".