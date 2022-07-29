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РВ: Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему

Силовые структуры

Обозреватели "Русской весны" задались вопросом о том, почему Россия ведёт себя на Украине относительно "галантно", не нанося удары по центрам принятия решений и предоставляя ВСУ возможности получать западное вооружение.

РВ: Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему

Издание приводит объяснение военного эксперта Михаила Ходаренка, который заявлял, что стратегия заключается в истощении ресурсов ВСУ, выведении из строя боеспособной части украинской армии, после чего "дело пойдёт быстрее". 

Источник напоминает, что целостность железных дорог не нарушается полностью, чтобы не парализовать гражданское снабжение и предоставить мирному населению возможности покинуть территории. Однако поставки вооружений продолжают систематически уничтожаться. ВС РФ наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры противника, успешно освобождая территории Донбасса.

В начале июля президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ "всерьёз пока ещё ничего не начинали".

"Итак, когда Россия, наконец, начнет спецоперацию по-настоящему? Уже скоро, при дверях", — резюмирует "Русская весна".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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