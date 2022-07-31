Представители военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что армия Украины использовала кассетные боеприпасы с противопехотными минами, в том числе со взрывными устройствами "Лепесток".
"ВСУ применили кассетные боеприпасы на севере региона в районе села Токаревка", — сказали в пресс-службе.
Вместе с этим местные власти напомнили, что Киев подписывал Оттавский договор, согласно которому украинские власти не могут использовать такое вооружение.
Ранее полицейские нашли возле Изюма Харьковской области тайник ВСУ. В схроне обнаружили ручной противотанковый гранатомёт и боеприпасы. Об этом рассказал источник ТАСС.
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