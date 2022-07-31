В Донецке пенсионерка перепутала целую мину с осколком и положила её в сумку

В Донецкой Народной Республике пенсионерка обнаружила на улице противопехотную мину "Лепесток" и положила её в свою сумку. Женщина подумала, что держит в руках только осколок устройства и решила показать его часть коллегам.

"Ни в коем случае не прикасаться, не трогать её (мину. — Прим. ред.) вообще", — сказал жительнице Донецка журналист Mash.

По информации СМИ, в итоге собеседница издания вытащила из сумки взрывное устройство и оставила его на траве в парке.

Ранее в теробороне ДНР сообщили, что солдаты ВСУ применили в Донецке запрещённые мины "Лепесток".