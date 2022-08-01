Две бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово дезертируют на харьковском и запорожском направлениях. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
По информации ведомства, боевые позиции оставляют военные из 93-й механизированной бригады (Харьковская область), а также из 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ (Запорожская область).
"Отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирства личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины", — пояснили в Минобороны РФ.
Кроме того, в пресс-службе ведомства подчеркнули: солдаты ВСУ покидают позиции из-за больших и безвозвратных потерь.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ уничтожили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове. Российские военные поразили цель с помощью высокоточного оружия.
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