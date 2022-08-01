Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Адам Кинзингер заявил, что Грузия должна получить от Вашингтона американские ракетные системы залпового огня HIMARS. По мнению политика, стране угрожают российские власти.
"HIMARS Грузии!" — сказал чиновник.
Вместе с этим он напомнил о существовании "Грузинского легиона", который принимает участие в конфликте на Украине.
Также Кинзингер допустил, что Москва запустит военную спецоперацию по принуждению к миру в Грузии.
Ранее глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что на Украину доставили четыре РСЗО HIMARS.
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