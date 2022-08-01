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Американский политик Кинзингер призвал поставить РСЗО HIMARS Грузии

Силовые структуры

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Адам Кинзингер заявил, что Грузия должна получить от Вашингтона американские ракетные системы залпового огня HIMARS. По мнению политика, стране угрожают российские власти.

"HIMARS Грузии!" — сказал чиновник.

Вместе с этим он напомнил о существовании "Грузинского легиона", который принимает участие в конфликте на Украине.

Также Кинзингер допустил, что Москва запустит военную спецоперацию по принуждению к миру в Грузии.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что на Украину доставили четыре РСЗО HIMARS.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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