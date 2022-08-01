Евсеев: Байден хочет заменить СНВ-3 из-за страха перед ядерной войной с Россией

Военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявления американского лидера Джо Байдена, согласно которым Вашингтон готов работать с Кремлём над формированием новой системы контроля ядерного оружия.

"Это хороший сигнал, так как состоялись телефонные переговоры по инициативе американской стороны между государственным секретарём США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Сергеем Лавровым", — сказал специалист.

Также он подчеркнул, что Вашингтон боится ядерной войны и пытается её избежать. Соответствующие опасения отметили в последнем отчёте некоммерческой организации RAND Corporation, добавил собеседник издания.

"Я думаю, что администрация Байдена хотела бы увести собственную страну от возможности получения ядерного удара", — заключил Евсеев.

Ранее президент США рассказал о намерении создавать с Россией механизмы контроля ядерного вооружения взамен Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. По словам Байдена, даже во время холодной войны политики могли сотрудничать ради стабильности в мире.

"Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3", — сообщил американский лидер, слова которого приводят на его официальном сайте.