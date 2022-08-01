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Константинов: Украиной командуют голограммы и картинки

Силовые структуры

Сегодня власть на Украине основана на фальсификациях и лжи, а украинским народом верховодят лжеруководители — голограммы и бездушные картинки на экранах.

Константинов: Украиной командуют голограммы и картинки

Об этом сообщил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

"Если украинцы поймут, что ими командуют фальшивые лжелидеры и что вся их власть основана на лжи и фальши, то крах нынешнего режима в Киеве произойдет еще до окончания специальной военной операции. По сути, у власти в стране находятся голограммы, бездушные картинки в телеэфире”, — пишет глава крымского парламента в своём аккаунте мессенджера.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский и его свита боятся, что народ Незалежной начнет осознавать правду про преступления киевской власти.

Депутат уверен, что Киев также очень боится, что перестанет интересовать собственных спонсоров. Но политики Украины загнали собственное государство в тупик и разрушили его своими руками.

"Если бы они честно выполняли Минск-2, то сохранили бы страну хотя бы в каком-то виде. А вот теперь всё. Российский взгляд на Донбасс и освобождённые районы — самый верный путь, потому что здесь люди уже понимают, кто и как их обманул. И так будет со всей бывшей Украиной”, — подытожил председатель парламента.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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