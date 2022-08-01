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Экс-нардеп Рады Олейник: Зеленский сдал Коломойского по указке США

Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский лишил олигарха Игоря Коломойского гражданства Незалежной под нажимом США.

Экс-нардеп Рады Олейник: Зеленский сдал Коломойского по указке США

Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.

"На самом деле Зеленский попросту сдал Коломойского, и это сигнал другим — вас тоже сдадут. Но президент сделал это не по доброй воле, олигарх раздражал Вашингтон. У Коломойского был период яркой публичной политики, когда он противостоял Порошенко. А потом он притих", — заявил экс-нардеп изданию "Известия".

Он напомнил скандал с "плёнками Деркача": запись разговора, предположительно, Джозефа Байдена и Петра Порошенко опубликовал в мае 2020 года депутат Андрей Деркач. Разговор датируется концом 2015 года — началом 2016 года, его демонстрировали как доказательство госизмены Порошенко, назначавшего людей в угоду Вашингтону и защищавшего интересы нефтедобывающей компании Burisma, с которой сотрудничал сын Байдена.

Олейник уверен, что за сливом компромата как раз и стоит Коломойский.

"Сливая компромат, олигарх вступил в конфликт и с Байденом. Поэтому воспользоваться своим израильским гражданством не может — его экстрадируют в США. Тем временем Сергей Лещенко, журналист и помощник в Офисе президента, напрямую связанный с американцами и Фондом Сороса, уже выступил с инициативой выдать олигарха, а его активы "передать народу", — подытожил бывший депутат Рады.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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