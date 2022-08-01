Экс-нардеп Рады Олейник: Зеленский сдал Коломойского по указке США

Украинский лидер Владимир Зеленский лишил олигарха Игоря Коломойского гражданства Незалежной под нажимом США.

Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.

"На самом деле Зеленский попросту сдал Коломойского, и это сигнал другим — вас тоже сдадут. Но президент сделал это не по доброй воле, олигарх раздражал Вашингтон. У Коломойского был период яркой публичной политики, когда он противостоял Порошенко. А потом он притих", — заявил экс-нардеп изданию "Известия".

Он напомнил скандал с "плёнками Деркача": запись разговора, предположительно, Джозефа Байдена и Петра Порошенко опубликовал в мае 2020 года депутат Андрей Деркач. Разговор датируется концом 2015 года — началом 2016 года, его демонстрировали как доказательство госизмены Порошенко, назначавшего людей в угоду Вашингтону и защищавшего интересы нефтедобывающей компании Burisma, с которой сотрудничал сын Байдена.

Олейник уверен, что за сливом компромата как раз и стоит Коломойский.

"Сливая компромат, олигарх вступил в конфликт и с Байденом. Поэтому воспользоваться своим израильским гражданством не может — его экстрадируют в США. Тем временем Сергей Лещенко, журналист и помощник в Офисе президента, напрямую связанный с американцами и Фондом Сороса, уже выступил с инициативой выдать олигарха, а его активы "передать народу", — подытожил бывший депутат Рады.