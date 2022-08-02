Леонков: Киев не сможет ударить по Севастополю HIMARS или "Точкой-У"

ВСУ не смогут ударить по Севастополю из РСЗО HIMARS или ракетой "Точка-У", поскольку при размещении их на линии боевого соприкосновения армия России сразу бы уничтожила пусковые установки.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

"Если бы они разместили их на линии боевого соприкосновения, это закончилось бы весьма плачевно. Ракеты мы, может, и не перехватили бы, но сразу бы уничтожили пусковые установки. Поэтому они бьют издалека чтобы быть вне пределов наших станций контрбатарейной борьбы. Так что добить до Севастополя HIMARS или "Точкой-У" невозможно", — отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что против РСЗО у России развернуты системы ПВО, но против беспилотников, которые делают из композитных материалов, комплексы РЭБ не действуют.

Нужно делать бесполетную зону, запретить БПЛА находиться в небе в прифронтовой зоне, подытожил Леонков.