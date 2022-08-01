Боевики ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову

Националисты Вооружённых сил Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову в ЛНР.

Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.05 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", — сообщает представительство в своём аккаунте месенджера.

Также сообщалось, что боевики ВСУ выпустили три снаряда калибром 155-мм по Ворошиловскому району Донецка,