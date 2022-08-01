Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
EADaily о политике золотого миллиарда: Повод для замещения олигархических групп
Правозащитник осудил запрет на усыновление детей иностранцами: "Топором рубят"
Эксперт: границы СВО стёрлись, с Украиной никто не хочет иметь дело
Признание Борреля: Европе не удалось полностью заменить газ из России
Собчак рассказала, что Чубайс находится в нетранспортабельном состоянии
Министр Херсонской области Ковалёв: не допустим простоя земель как в 90-е годы
Шукшина о танцах под Сердючку и Ротару в Москве: "Предлагаю обращаться в ФСБ"
Ищенко: если бы не Кремль, бойцы Лукашенко давно бы крошили ВСУ
Тюрьма, депортация или штраф: что грозит россиянам, снявшим порно в Ереване

Боевики ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову

Силовые структуры

Националисты Вооружённых сил Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову в ЛНР.

Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.05 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", — сообщает представительство в своём аккаунте месенджера.

Также сообщалось, что боевики ВСУ выпустили три снаряда калибром 155-мм по Ворошиловскому району Донецка,

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена

Платформа, на которой стоят Соединённые Штаты, будет разрушена полностью через три месяца.

Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Силовые структуры
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Силовые структуры
Боевик ВСУ: жители Артёмовска ждут, когда над городом поднимут флаг России
Силовые структуры
ВС РФ частично уничтожили попавших в засаду военных ВСУ в Харьковской области
Любовь Степушова Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ Любовь Степушова Анастасия Жукова Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова Ольга Лебедева НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией Ольга Лебедева
Силовые структуры
Клупов: РСЗО HIMARS будут уничтожены к середине сентября
Мир. Новости мира
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Newsweek: Порошенко попросил оружия и заявил, что Россия “выдохлась”
Силовые структуры
Newsweek: Порошенко попросил оружия и заявил, что Россия “выдохлась”
Последние материалы
Боевики ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову
Правозащитник осудил запрет на усыновление детей иностранцами: "Топором рубят"
Эксперт: границы СВО стёрлись, с Украиной никто не хочет иметь дело
Признание Борреля: Европе не удалось полностью заменить газ из России
Собчак рассказала, что Чубайс находится в нетранспортабельном состоянии
Министр Херсонской области Ковалёв: не допустим простоя земель как в 90-е годы
Шукшина о танцах под Сердючку и Ротару в Москве: "Предлагаю обращаться в ФСБ"
Ищенко: если бы не Кремль, бойцы Лукашенко давно бы крошили ВСУ
Тюрьма, депортация или штраф: что грозит россиянам, снявшим порно в Ереване
Собчак купила пентхаус за 1,5 млрд рублей и сравнила Бузову с однушкой в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников