Воюющие на Украине наёмники из США оказались действующими офицерами армии

Американцы лгали: воюющие на Украине наёмники из США оказались действующими офицерами.

Пентагон много раз раз заявлял, что в зоне СВО нет их действующих офицеров. Отправились в зону спецоперации якобы одиночки, о которых Белый дом ничего не знает.

Оказалось, что это ложь. Например, капрал Патрик Колдуэлл является военнослужащим американской армии.

"Военная специальность — пулемётчик. В своём батальоне занимает должность заместителя командира группы огневой поддержки, принимал участие в военных учениях за рубежом. В 2018 г. получил очередное воинское звание "капрал". В апреле 2022 г. отправился на Украину для "оказания гуманитарной помощи", но вступил в "Интернациональный легион", — сообщил аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Колдуэлл на момент отправки на Украину даже не думал покидать ВС США. Об этом он спокойно пишет в соцсетях.

"Воевал на Харьковском направлении в группе наёмников из США, ЮАР, Австралии, Канады, Швеции, Британии и Германии. В июне покинул Украину якобы из-за того, что потратил все деньги, и вернулся в США. Мы не исключаем, что перед отправкой на Украину Колдуэлл "уволился по собственному желанию две недели назад". Однако в истории этого американского наёмника есть слишком много "но", — пишет в своём аккаунте мессенджера эксперт.