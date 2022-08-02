Американцы лгали: воюющие на Украине наёмники из США оказались действующими офицерами.
Пентагон много раз раз заявлял, что в зоне СВО нет их действующих офицеров. Отправились в зону спецоперации якобы одиночки, о которых Белый дом ничего не знает.
Оказалось, что это ложь. Например, капрал Патрик Колдуэлл является военнослужащим американской армии.
"Военная специальность — пулемётчик. В своём батальоне занимает должность заместителя командира группы огневой поддержки, принимал участие в военных учениях за рубежом. В 2018 г. получил очередное воинское звание "капрал". В апреле 2022 г. отправился на Украину для "оказания гуманитарной помощи", но вступил в "Интернациональный легион", — сообщил аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Колдуэлл на момент отправки на Украину даже не думал покидать ВС США. Об этом он спокойно пишет в соцсетях.
"Воевал на Харьковском направлении в группе наёмников из США, ЮАР, Австралии, Канады, Швеции, Британии и Германии. В июне покинул Украину якобы из-за того, что потратил все деньги, и вернулся в США. Мы не исключаем, что перед отправкой на Украину Колдуэлл "уволился по собственному желанию две недели назад". Однако в истории этого американского наёмника есть слишком много "но", — пишет в своём аккаунте мессенджера эксперт.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.