Болтенков: взятие Авдеевки во время наступления в Донбассе крайне важно

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, Авдеевское направление является одним из самых важных в Донбассе. Без взятия города под контроль союзных сил беспорядочные обстрелы Донецка ствольной артиллерией со стороны ВСУ будут продолжаться, отметил он. Эксперт считает, что союзные войска России и Народной милиции не будут штурмовать Авдеевку "в лоб".

"Здесь пригодятся успехи на "Донбасской дуге", в районе Соледара и Бахмута. После их освобождения союзная группировка сможет ударить этому сильному укрепрайону в тыл и под угрозой окружения заставить ВФУ (Вооружённые формирования Украины. — Прим. ред.) покинуть его, как это было сделано в Северодонецке и Лисичанске", — заявил он в беседе с "Известиями".

Также эксперт напомнил, что войска Донецкой Народной Республики заняли часть населённого пункта Пески у окраины Донецка. Украинские формирования на протяжении нескольких лет выстраивали там укрепрайон.

"Полная зачистка Песков будет не менее значимой победой, чем взятие Углегорской ТЭС", — считает Болтенков.