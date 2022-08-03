Бойцы из группировки "Отважные" успешно используют тяжёлую огнемётную систему (ТОС-1) "Солнцепёк" в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Украинские боевики опасаются применений ТОС-1 российской стороной, поскольку спрятаться от огня системы невозможно. Подрыв ракеты можно сравнить с маленьким ядерным взрывом. Если атака происходит на открытой местности, там, куда упал снаряд, появляется ярко-красный гриб.
"При попадании снаряда образуется вспышка большая, температура горения свыше трёх тысяч градусов Цельсия, и поэтому есть сравнения с ядерным оружием. Спрятаться от "Солнцепёка" невозможно", – рассказал командир огнемётной роты с позывным "Скат" в беседе с корреспондентом "Известий".
В ходе очередного боевого задания ТОС-1 выжгла большое количество украинской военной техники и живой силы противника.
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