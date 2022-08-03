"Отважные" выжгли позиции ВСУ в Донбассе с помощью ТОС-1 "Солнцепёк"

Бойцы из группировки "Отважные" успешно используют тяжёлую огнемётную систему (ТОС-1) "Солнцепёк" в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Украинские боевики опасаются применений ТОС-1 российской стороной, поскольку спрятаться от огня системы невозможно. Подрыв ракеты можно сравнить с маленьким ядерным взрывом. Если атака происходит на открытой местности, там, куда упал снаряд, появляется ярко-красный гриб.

"При попадании снаряда образуется вспышка большая, температура горения свыше трёх тысяч градусов Цельсия, и поэтому есть сравнения с ядерным оружием. Спрятаться от "Солнцепёка" невозможно", – рассказал командир огнемётной роты с позывным "Скат" в беседе с корреспондентом "Известий".

В ходе очередного боевого задания ТОС-1 выжгла большое количество украинской военной техники и живой силы противника.