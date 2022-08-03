Сивков: ВСУ перестали атаковать Антоновский мост, так как им нечем стрелять

В Киеве возлагали большие надежды на разрушение Антоновского моста в Херсоне. И очень радовались, заявляя, что он практически уничтожен. Однако мост как стоял, так и стоит.

И теперь выясняется, что там уже ведутся ремонтные работы. Сегодня появилось сообщение о восстановлении части полос моста.

Почему ВСУ перестали наносить удары по Антоновскому мосту из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, предположил военный аналитик Константин Сивков.

Эксперт отметил, что ВСУ, конечно, повредили мост, и российские военные вынуждены были навести понтонную переправу. Но мост восстанавливается, добавил он.

"А что касается этих "Хаймарсов", то, по всей видимости, сообщения о том, что два "Хаймарса" совсем недавно были уничтожены, это как раз те самые "Хаймарсы", которые должны были стрелять по мосту. Их уничтожили, поэтому стрелять нечем", — объяснил аналитик.

Напомним, вчера министр обороны Сергей Шойгу заявил об уничтожении еще шести РСЗО HIMARS. В Пентагоне уже прокомментировали эту информацию, назвав её "явно ложной".