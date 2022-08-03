Ходаковский: Китай способен показать зубы, но предпочитает кривить рот

Командир легендарного донбасского батальона "Восток" дал комментарий всей ситуации с посещением Нэнси Пелоси Тайваня.

Напомним, 2 августа, несмотря на угрозы Пекина, спикер Палаты представителей Конгресса США прилетела на остров.

"Вот мнение одного из влиятельных китайских спикеров: Россия — могучая военная держава, но экономический карлик; последнее обстоятельство лишает целесообразности стратегический союз Китая и России в ущерб отношениям Китая и Америки. Это было сказано пару месяцев назад", — пишет в своём аккаунте мессенджера комбат.

Он отметил, что после начального этапа специальной операции Россия "просела" в глазах Пекина. Вероятно, мнение Китая о том, что Россия великая военная держава было поколеблено, а если это так — "старушка Пелоси всё уравняла", отметил ополченец.

"Когда гордиев узел затянулся так, что не распутать — России достало решимости извлечь меч и нанести удар. Это — по-русски. Китайцы тоже способны показать зубы, но пока предпочитают кривить рот в бессильной злобе, ограничиваясь громкими заявлениями и малозначимыми демонстрациями", — подытожил Ходаковский.