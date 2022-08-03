Союзные силы ликвидируют позиции ВСУ в районе коксохимического завода в Авдеевке

После отступления с передовых позиций в Песках украинские боевики признаются, что были вынуждены отходить под плотным артиллерийским огнём российской армии. Они честно рассказывают в социальных сетях, что на этом направлении таких потерь у них не было с 2015 года.

В это время союзные силы России и Народной милиции осуществляют успешное наступление в районе Авдеевки.

Российские войска ликвидируют фортификационные сооружения ВСУ в районе Авдеевского коксохимического завода. Украинские боевики пытаются отступить на другие участки, однако они не так мощно укреплены, как основная линия, передаёт "Военное обозрение".