После отступления с передовых позиций в Песках украинские боевики признаются, что были вынуждены отходить под плотным артиллерийским огнём российской армии. Они честно рассказывают в социальных сетях, что на этом направлении таких потерь у них не было с 2015 года.
В это время союзные силы России и Народной милиции осуществляют успешное наступление в районе Авдеевки.
Российские войска ликвидируют фортификационные сооружения ВСУ в районе Авдеевского коксохимического завода. Украинские боевики пытаются отступить на другие участки, однако они не так мощно укреплены, как основная линия, передаёт "Военное обозрение".
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