NI: российская ПВО прекратила "хвалебные оды" в честь Bayraktar

ПВО РФ заставила замолчать "хвалебные речи” беспилотникам Bayraktar TB2.

Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

Авторы статьи Яир Рамати и Яаков Лаппин в статье пишут, что оборонная промышленность Израиля уже обратила внимание на этот факт.

С началом спецоперации ЕС начал пересматривать свою политику безопасности. Всё больше стран Европы интересуются израильским оружием.

Но если Тель-Авив хочет увеличить продажи, ему придется извлекать несколько уроков из конфликта на Украине. Например, теперь маловероятно, что кто-то в Евросоюзе захочет купить тяжелые и средние боевые БПЛА. Поскольку российская ПВО уничтожила много беспилотных аппаратов на Украине, спрос на них упал.

"В небе Россия эффективно контролирует средние и большие высоты и нейтрализует беспилотники. В начале конфликта много говорилось о Bayraktar TB-2, которыми вооружена Турция. Однако видеозаписей атак Bayraktar практически нет, что говорит об ограниченности их применения. Разумно предположить, что легкий беспилотник израильского производства был бы более эффективен в этих условиях”, — сообщают автjры.

Также ВС РФ широко используют "дальнюю" артиллерию, боевые вертолёты и самолёты для нанесения ударов с больших высот. Если Израиль проанализирует всё это, то он заработает немало на продаже оружия в ЕС.