Руководитель МИД Швеции Анн Линде сообщила, что Стокгольм планирует стать частью всех структур военно-политического блока НАТО. Однако, по словам министра, власти не позволят разместить на территории королевства ядерное оружие.
Вместе с этим глава внешнеполитического ведомства отметила, что пока чиновники ожидают ратификацию соглашения о принятии в альянс.
"Мы не будем размещать какое-либо ядерное оружие", — подчеркнула Линде, слова которой передаёт РИА Новости.
Ранее политический советник Сергей Маркелов заявил, что шведская защитница природы Грета Тунберг запустила на Западе антинатовский тренд.
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