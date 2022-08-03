Министр Линде: Швеция не разместит на своей территории ядерное оружие

Руководитель МИД Швеции Анн Линде сообщила, что Стокгольм планирует стать частью всех структур военно-политического блока НАТО. Однако, по словам министра, власти не позволят разместить на территории королевства ядерное оружие.

Вместе с этим глава внешнеполитического ведомства отметила, что пока чиновники ожидают ратификацию соглашения о принятии в альянс.

"Мы не будем размещать какое-либо ядерное оружие", — подчеркнула Линде, слова которой передаёт РИА Новости.

Ранее политический советник Сергей Маркелов заявил, что шведская защитница природы Грета Тунберг запустила на Западе антинатовский тренд.