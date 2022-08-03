Вашингтон пытается оправдать Киев, когда говорит о том, что ВСУ непреднамеренно нанесли удар по Еленовке, поскольку ранее США убеждали Россию в высокой точности РСЗО HIMARS, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Ранее Пентагон опубликовал заявление, в котором отметил, что если этот удар и совершила армия Украины, то не хотела этого делать.
"Расцениваем это заявление как неуклюжую попытку оправдать провокации киевского режима", — сообщил Фомин.
Он напомнил, что США неоднократно заявляли о высокой точности реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом известно, что Пентагон поставляет ВСУ данные космической разведки и готовит задания для стрельбы, добавил замглавы Минобороны РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.