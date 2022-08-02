Обстреляв СИЗО с пленными украинскими военными из "Азова"* в Еленовке, Украина попыталась сократить "обменный фонд”.
Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга Владимир Ераносян.
По его словам, так киевская власть пыталась уменьшить "обменный фонд” и "утилизировать” националистов.
Для повышения собственного рейтинга лидер Незалежной Владимир Зеленский согласился "вытащить” из плена лишь "бойцов "Азова"*, подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Звезда”.
"Украина не может получить то, что хочет, потому что Россия этого не даёт. Москва не будет обменивать преступников, она готова передать только военнослужащих вооруженных сил или армии”, — подытожил Ераносян.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.