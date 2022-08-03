Рожин: Россия заставит Украину платить за теракты, признав её "террористом"

Москва может признать Главное управление разведки Минобороны Украины террористической организацией федерального уровня и ударить по всей её инфраструктуре.

Об этом сообщил эксперт Центра политической и военной журналистики Борис Рожин.

По его словам, ВС РФ нужно уничтожить региональные отделения СБУ, разведбазы и прочие объекты штаба бандеровцев. Удары можно будет наносить по ключевым объектам киевской власти, невзирая на последствия. Военные, связанные с этим режимом, классифицировались бы уже как преступники, а не как пленные, отметил обозреватель.

"Это позволило бы наносить удары не только по военнослужащим, но и по гражданским чиновникам, легитимизируя ликвидацию террористов в рамках спецопераций”, — в интервью изданию "Украина.ру" сказал Рожин.

Он подчеркнул, что российской армии необходимо усилить оперативную работу и меры безопасности.