Москва может признать Главное управление разведки Минобороны Украины террористической организацией федерального уровня и ударить по всей её инфраструктуре.
Об этом сообщил эксперт Центра политической и военной журналистики Борис Рожин.
По его словам, ВС РФ нужно уничтожить региональные отделения СБУ, разведбазы и прочие объекты штаба бандеровцев. Удары можно будет наносить по ключевым объектам киевской власти, невзирая на последствия. Военные, связанные с этим режимом, классифицировались бы уже как преступники, а не как пленные, отметил обозреватель.
"Это позволило бы наносить удары не только по военнослужащим, но и по гражданским чиновникам, легитимизируя ликвидацию террористов в рамках спецопераций”, — в интервью изданию "Украина.ру" сказал Рожин.
Он подчеркнул, что российской армии необходимо усилить оперативную работу и меры безопасности.
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