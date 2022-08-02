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Адвокат Малютин: теперь боевики "Азова"* могут забыть про обмены

Силовые структуры

Признание националистического батальона "Азов"* террористической организацией означает, что также признаются террористами и её участники. Следовательно, они могут забыть про обмены, так как по общему правилу террористов у нас не обменивают и не выдают. Об этом рассказал Pravda.Ru адвокат Военной коллегии Павел Малютин.

Адвокат Малютин: теперь боевики "Азова"* могут забыть про обмены

Юрист пояснил, что де-юре "азовцы"* всё-таки находятся на территории ДНР. И зачастую они не в плену у Российской Федерации. И юридически вопросы их выдачи, передачи или осуждения находятся исключительно в прерогативе Донецкой и Луганской народных республик. Поэтому решения будут принимать их руководство.

Но если члены нацбата "Азов"* задержаны, находятся и в отношении их возбуждено дело на территории Российской Федерации, это уже другое дело, добавил собеседник издания. Здесь им грозят очень длительные сроки заключения по статье "Терроризм".

"Они уже будут признаны, я думаю, террористами и будут осуждены за терроризм. Но пока они находятся там, их судят по суду ДНР, под юрисдикцию России они просто не попадают", — заключил адвокат.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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