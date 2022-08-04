Военкор Котенок: "Хаймарсы" нужно только уничтожать с воздуха

Американские реактивные системы залпового огня "Хаймарс" на Украине сильно мешают работать военным РФ. Этот вопрос является одним из ключевых в специальной военной операции. Такое мнение высказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Журналист считает, что вопрос с "Хаймарсами" требует кардинального решения. Но оно не в рамках сил ПВО, так как они могут лишь сбить часть ракет, купировав удар, но не более.

Военкор считает, что "Хаймарсы" нужно только уничтожать с воздуха, применяя бомбардировочную или стратегическую авиацию.

И на первый план здесь выходят целеуказание и разведка, то есть сохранение простой цепочки: "Точные координаты — уничтожение", пояснил Котенок.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявляло об уничтожении двух, а затем ещё шести установок РСЗО HIMARS на Украине. Однако в Пентагоне эту информацию опровергают.