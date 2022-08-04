Армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

В четверг, 4 августа, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Как сообщает Центральное телевидение КНР (CGTN), учения стартовали в 12:00 по местному времени (07:00 мск). Отмечается, что их планируют завершить в воскресенье, 7 августа.

"Морские суда и самолёты, согласно предупреждению Китая, не должны заходить в акваторию и воздушное пространство районов, где проводятся учения", — информирует телеканал.

Манёвры НОАК стали ответом на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Её рабочая поездка послужила причиной для нового витка напряжённости в Тайваньском проливе.

Ранее политолог Тед Карпентер заявил, что Китай может начать спецоперацию по примеру РФ после визита Пелоси на остров. Он счёл ошибкой действия Вашингтона.