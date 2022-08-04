В четверг, 4 августа, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.
Как сообщает Центральное телевидение КНР (CGTN), учения стартовали в 12:00 по местному времени (07:00 мск). Отмечается, что их планируют завершить в воскресенье, 7 августа.
"Морские суда и самолёты, согласно предупреждению Китая, не должны заходить в акваторию и воздушное пространство районов, где проводятся учения", — информирует телеканал.
Манёвры НОАК стали ответом на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Её рабочая поездка послужила причиной для нового витка напряжённости в Тайваньском проливе.
Ранее политолог Тед Карпентер заявил, что Китай может начать спецоперацию по примеру РФ после визита Пелоси на остров. Он счёл ошибкой действия Вашингтона.
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