Арестович: РФ готовит наступление на юге, атаки в Донбассе — отвлекающий манёвр

Советник администрации украинского президента заявил, что разгадал стратегический замысел России. По его словам, главную атаку ВС РФ готовят на юге страны.

Алексей Арестович отметил, что союзники атакуют на Донецком и Луганском направлении только для того, чтобы Генштаб Украины перебросил резервы на восток страны. Пропагандист, вероятно, забыл: министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил перед российской армией задачу ликвидировать угрозу мирным городам Донбасса.

"Мы перед затишьем, настоящие события начнутся в течение недели", — заверил Арестович.

Он уверен, что главная опасность для ВСУ сейчас находится на юге, где Вооруженные силы РФ и ополчение ЛДНР планируют крупное наступление.

Военный эксперт Яков Кедми ранее рассказал, что именно решение украинского Генштаба отвести артиллерию с авдеевского укрепрайона позволило союзникам освободить посёлок Пески после лобовой атаки.