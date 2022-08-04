Советник администрации украинского президента заявил, что разгадал стратегический замысел России. По его словам, главную атаку ВС РФ готовят на юге страны.
Алексей Арестович отметил, что союзники атакуют на Донецком и Луганском направлении только для того, чтобы Генштаб Украины перебросил резервы на восток страны. Пропагандист, вероятно, забыл: министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил перед российской армией задачу ликвидировать угрозу мирным городам Донбасса.
"Мы перед затишьем, настоящие события начнутся в течение недели", — заверил Арестович.
Он уверен, что главная опасность для ВСУ сейчас находится на юге, где Вооруженные силы РФ и ополчение ЛДНР планируют крупное наступление.
Военный эксперт Яков Кедми ранее рассказал, что именно решение украинского Генштаба отвести артиллерию с авдеевского укрепрайона позволило союзникам освободить посёлок Пески после лобовой атаки.
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