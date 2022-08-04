Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ

Украинское командование не могло предположить, что ВС РФ решатся на лобовую атаку авдеевского укрепрайона, уверен военный эксперт Яков Кедми.

Киевский режим полагался на построенную за восемь лет оборону, потому перебросил часть сил на юг страны. Отсутствие необходимой артиллерийской поддержки привело к огромным потерям среди боевиков украинских вооруженных формирований.

Эксперт считает, что Владимир Зеленский решил сделать главную ставку на "херсонское контрнаступление", а потому подразделения ВСУ в посёлке Пески остались без поддержки. Генштаб украинской армии поверил, что американскими ракетными системами HIMARS удалось уничтожить военные склады союзных сил и наступающие будут испытывать "снарядный голод".

"В итоге получилось всё совсем наоборот", — отметил Кедми.

По бетонным укреплениям в Песках ВС РФ прошлись "огненным валом", и только после в траншеи противника ворвалась в пехота. Специалист уточнил, что подобный подход показывает возросший уровень оперативного искусства командиров союзников.