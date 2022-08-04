Минобороны: ВС России ликвидировали до 400 украинских военных в Константиновке

Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру в Донбассе и на Украине Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили около 400 солдат ВСУ. По информации ведомства, они находились на территории Константиновки Донецкой Народной Республики.

"Поражён временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады", — подчеркнули в министерстве.

Вместе с этим в МО рассказали о ликвидации 20 единиц военной техники армии Украины.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении трёх взводов реактивных систем залпового огня "Град" и четырёх взводов орудий "Гвоздика".