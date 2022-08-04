Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру в Донбассе и на Украине Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили около 400 солдат ВСУ. По информации ведомства, они находились на территории Константиновки Донецкой Народной Республики.
"Поражён временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады", — подчеркнули в министерстве.
Вместе с этим в МО рассказали о ликвидации 20 единиц военной техники армии Украины.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении трёх взводов реактивных систем залпового огня "Град" и четырёх взводов орудий "Гвоздика".
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Украинское командование не могло предположить, что ВС РФ решатся на лобовую атаку авдеевского укрепрайона, уверен военный эксперт Яков Кедми.