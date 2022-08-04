Минобороны: три бригады ВСУ в ДНР ввиду больших потерь лишились боеспособности

Согласно данным Минобороны РФ, размещённым 4 августа, трём бригадам украинской армии пришлось прекратить сопротивление и оставить занимаемые ими позиции из-за огромных потерь.

"В результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции", — сказано в сообщении.

Помимо этого, российским подразделениям удалось ликвидировать до 130 украинских бойцов 92-й механизированной бригады под Харьковом, и до 400 ВСУшников 95-й десантно-штурмовой бригады возле Константиновки.