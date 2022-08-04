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19FortyFive: чтобы перехватить инициативу, ВСУ должны бить ВМФ России

Силовые структуры

Наступление ВС России на Украине замедляется, уверены на Западе. А чтобы перехватить инициативу в СВО, армия Незалежной должна активнее действовать против ВМФ РФ.

19FortyFive: чтобы перехватить инициативу, ВСУ должны бить ВМФ России

Об этом заявил американский военный эксперт Брент Сэдлер в статье журнала 19FortyFive.

Бывший военный моряк предположил, что для ВСУ наступил наиболее подходящий момент для ответного удара, да и ВМФ РФ уязвим. Конечно, для этого Киеву понадобится помощь Запада.

Но и противокорабельные ракеты ничего не могут сделать с четырьмя подводными лодками России, действующими в акватории Чёрного моря и наносящими удары по всей Украине. Однако если субмарины удастся нейтрализовать, то у РФ не будет возможности перебросить подкрепления, поскольку Турция не даст пройти через проливы, говорит эксперт.

И хотя ВСУ не располагает противолодочной защитой, она могла бы получить их от "партнёров", считает Сэдлер. Тогда у киевского режима появится шанс очистить Чёрное море от России и изменить баланс в регионе, подытожил автор.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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