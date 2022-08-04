Михеев о "Лепестках" на улицах Донбасса: "Терроризм и скотство"

ВСУ обстреливают города Донбасса кассетами с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Данное оружие запрещено Оттавской конвенцией.

Об этом сообщил политолог Сергей Михеев.

"Мне кажется, что это скотство, на котором пробы негде ставить", — подчеркнул он.

По его словам, националисты и ранее обстреливали мирных граждан, но теперь речь идет о запрещённом оружии.

"И все это прекрасно знают. Все знают, что это терроризм чистейшей воды, потому что страдают от этого в первую очередь мирные люди", — объяснил политолог.

Он отметил, что использование ПФМ-1 еще раз подтвердило ненависть Киева к собственному народу, пишет "Военное дело".

"Представьте себе, например, что мы бы взяли и засыпали Киев "Лепестками". На штурм не пошли, а сейчас бы взяли и выпустили штук сорок ракет... Как бы тогда реагировали украинские власти, а также их патроны?" — спросил эксперт.

Он уверен, что весь коллективный Запад во главе с кивским режимом подняли бы жуткий вой. А вот терроризм и скотство Украине сходит с рук, и использование подлого вооружения связано исключительно с истерикой и злобой, которые в Киеве растут по мере того, как националисты терпят поражения на полях сражений.

Надежды киевской власти на оружие своих хозяев не оправдались, и именно поэтому она перешла к террористическим методам ведения войны, сообщил Михеев.