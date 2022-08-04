ВСУ обстреливают города Донбасса кассетами с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Данное оружие запрещено Оттавской конвенцией.
Об этом сообщил политолог Сергей Михеев.
"Мне кажется, что это скотство, на котором пробы негде ставить", — подчеркнул он.
По его словам, националисты и ранее обстреливали мирных граждан, но теперь речь идет о запрещённом оружии.
"И все это прекрасно знают. Все знают, что это терроризм чистейшей воды, потому что страдают от этого в первую очередь мирные люди", — объяснил политолог.
Он отметил, что использование ПФМ-1 еще раз подтвердило ненависть Киева к собственному народу, пишет "Военное дело".
"Представьте себе, например, что мы бы взяли и засыпали Киев "Лепестками". На штурм не пошли, а сейчас бы взяли и выпустили штук сорок ракет... Как бы тогда реагировали украинские власти, а также их патроны?" — спросил эксперт.
Он уверен, что весь коллективный Запад во главе с кивским режимом подняли бы жуткий вой. А вот терроризм и скотство Украине сходит с рук, и использование подлого вооружения связано исключительно с истерикой и злобой, которые в Киеве растут по мере того, как националисты терпят поражения на полях сражений.
Надежды киевской власти на оружие своих хозяев не оправдались, и именно поэтому она перешла к террористическим методам ведения войны, сообщил Михеев.
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