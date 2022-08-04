НМ ДНР: Союзные войска освободили Пески

Объединённая армия РФ и ЛДНР освободила населённый пункт Пески. Об этом сообщил замполит одного из батальонов 11 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики.

"Пески наши полностью, мы уже на окраине. Дальше движемся. Сегодня жарковато было. Там по городу прилёты были, и по нам в том числе. Но наши действуют ребята. Бои ещё ведутся, но мы уже на окраине Песок", — цитирует ополченца "Русская Весна".

А тем временем, националисты опять обстреливают Донецк, на этот раз под ударом Киевский район.

По информации СЦКК, боевики ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 мм.

Пострадала мирная жительница, сообщил мэр Алексей Кулемзин.