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Генштаб ВСУ признал потерю укрепрайона под Авдеевкой и отступление

Силовые структуры

Генштаб Украины после паузы признал плачевность ситуации для ВСУ в Донецкой области.

Генштаб ВСУ признал потерю укрепрайона под Авдеевкой и отступление

Если ещё накануне в его сводках появлялись заявления: "украинские войска отбрасывают врага на исходные позиции", то сегодня транслировать эту ложь просто бессмысленно, сообщает "Военное обозрение".

Замначальника ГУО Генштаба ВСУ Алексей Громов признал, что их боевики отступили с укрепрайона в районе Авдеевки. А отступают националисты по направлению к Артёмовску. Отступление туда выглядит достаточно странно, учитывая, что с нескольких сторон у города стоит союзная армия, пишет издание. И, если это был приказ, то подразделения сознательно бросают в "котёл".

Позже было заявлено, что ВСУ покинули свои передовые позиции ещё и под упомянутым Артёмовском.

Громов признал, что бандеровцы потеряли и укрепрайон у шахты "Бутовка".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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