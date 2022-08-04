Зеленского возмутил отчёт Amnesty International о зверствах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский был чрезвычайно возмущён отчётом организации Amnesty International о том, что киевская власть нарушает международные правила.

В своём аккаунте мессенджера лидер Незалежной отметил, что Запад стал перекладывать всю вину на "жертву".

"Если кто-то ставит на одну доску агрессора и жертву, с этим нельзя мириться", — сообщил в эфире украинский президент.

Также он добавил, что "тот, кто сомневается в этом, сам "террорист" и участник убийств".

Напомним, Amnesty International в своём отчёте обвинила Киев в нарушении законов ведения войны. В организации заявили, уто Украина ставит под угрозу жизнь мирных граждан, размещая вооружение и боевую технику в больницах и школах.