Военнослужащие стрелкового батальона 1135 Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с подразделениями ВС РФ взяли под полный контроль ферму на юге населённого пункта Марьинка.
Отмечается, что украинские боевики с этой позиции обстреливали населённый пункт Александровку и Петровский район Донецка.
Кроме того, контроль этой точки усложняет доставку боекомплектов для подразделений украинской армии на юг от Марьинки.
Ранее сообщалось, что подразделения союзных войск в ДНР освободили 266 населённых пунктов, в том числе Гладосово.
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