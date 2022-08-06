НМ ДНР взяла под контроль ферму на юге Марьинки

Военнослужащие стрелкового батальона 1135 Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с подразделениями ВС РФ взяли под полный контроль ферму на юге населённого пункта Марьинка.

Отмечается, что украинские боевики с этой позиции обстреливали населённый пункт Александровку и Петровский район Донецка.

Кроме того, контроль этой точки усложняет доставку боекомплектов для подразделений украинской армии на юг от Марьинки.

Ранее сообщалось, что подразделения союзных войск в ДНР освободили 266 населённых пунктов, в том числе Гладосово.