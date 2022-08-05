Штаб ТерО ДНР: союзные силы освободили Гладосово

Подразделения союзных войск в Донецкой Народной Республике на сегодняшний день,пятое августа, освободили 266 населённых пунктов, в том числе Гладосово.

"По состоянию на 5 августа 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 266 населённых пунктов, включая Гладосово", — говорится в сообщении Штаба ТерО ДНР.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал о том, что союзная армия зашла в Артёмовск.

Также сообщалось, что российские войска заняли Пески.