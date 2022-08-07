Минобороны России опубликовало видеоролик с очередной партией трофейного оружия, захваченного в специальной операции на изюмском направлении.
Отмечается, что среди трофеев — противотанковые гранатомёты производства США, Британии, Швеции и Польши, комплексы "Карл Густав", "Джавелин", РПГ-7 польского производства, а также советские крупнокалиберные пулемёты.
"Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемёт, который ставится на танки. Калибр 12,7 миллиметра, был направлен на наши позиции. Нашли пулемёт на окраине опушки, был полностью снаряжен, и три полных короба бронебойных патронов 12,7 миллиметра. На одной из коробок были нарисованы череп и свастика", — делятся обстоятельствами захвата оружия ополченцы.
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