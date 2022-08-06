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Руководство киевского режима неоднократно говорило о том, что украинская армия якобы готовится пойти в "масштабное контрнаступление". Однако на страницах британской прессы появилась информация, что ВСУ не смогут организовать военные манёвры ни на одном из участков фронта.

Высокопоставленные украинские чиновники, которые предпочли сохранить анонимность, заявили, что контрнаступательные действия планируются только в 2023 году. Один из источников издания Financial Times (FT) отметил, что на данный момент у украинской армии нет даже 30% необходимого вооружения.

"Мы не ожидаем, что получим достаточно возможностей, чтобы планировать какое-либо решительное контрнаступление в этом году. Наши основные планы будут уже в следующем году", — заявил украинский чиновник.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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