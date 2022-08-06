Политолог: ядерная война между США и Китаем из-за Тайваня невозможна

Ядерное столкновение между США и КНР из-за Тайваня на данный момент маловероятно.

Об этом сообщил замдиректора Института Дальневосточных исследований РАН Алексей Маслов.

Он отметил, что оба государства понимают, что произойдет при ядерном взаимном ударе, но нельзя отрицать, что Вашингтон будет поощрять различные военные конфликты в Тайваньском проливе.

"И американцы, и китайцы понимают, что это, в конце концов, ядерная война, что никто не выживет, и что это будет отказ от нынешней цивилизации. Максимум, что могут сделать американцы, — это стимулировать реальные боевые действия в Тайваньском проливе, чтобы втянуть в них как можно больше стран”, — уверен обозреватель.

Маслов пояснил, что при помощи коалиции АUКUС, американцы могут спровоцировать отложенную небольшую войну в регионе. Тогда Тайваньский пролив закроют для самолётов и грузов. Это может привести к печальным событиям, потому что в регионе производится свыше 55 процентов мирового ВВП.