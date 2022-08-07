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Облсовет Николаева готов совершать самосуд над пророссийскими гражданами

Силовые структуры

В Николаеве начались масштабные рейды на пророссийски настроенных мирных жителей.

Об этом сообщают корреспонденты "Русской весны”.

"Город закрыт, введен длительный комендантский час. Ходят по квартирам и домам — проверяют каждую”, — цитируют военкоры слова председателя областного совета Анны Замазеевой.

Она подчёркивает, что у обычных граждан города Николаева кроме документов проверяются даже мобильные телефоны.

"Есть и коллаборационисты, и сепаратисты… Работа состоит из трёх этапов. Первый — найти их, затем — осудить и третье — не выпускать под залог, потому что наш народ готов совершить над ними самосуд”, — рассказывает чиновница.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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