В Николаевской области уничтожена РСЗО HIMARS

В Николаевской области у населённого пункта Степное была уничтожена реактивная система залпового огня HIMARS.

Об этом 6 августа сообщил портал "Херсонский вестник”.

По данным канала, "контрбатарейщики" уничтожили оперативно выявленную цель.

"Экипаж РСЗО после совершения обстрела по Антоновскому мосту укрылся в листве в лесопосадке близ поселка Степное Николаевской области, ожидая подвоза боекомплекта, после чего был уничтожен расчётом контрбатарейной борьбы. Отличный результат совместной работы российских БЛА и артиллерии!” — пишет автор сообщения.

В подтверждение информации опубликован видеоматериал. На кадрах видно, как по лесной чаще, где была укрыта РСЗО HIMARS, наносится артиллерийский удар.