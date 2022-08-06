В Николаевской области у населённого пункта Степное была уничтожена реактивная система залпового огня HIMARS.
Об этом 6 августа сообщил портал "Херсонский вестник”.
По данным канала, "контрбатарейщики" уничтожили оперативно выявленную цель.
"Экипаж РСЗО после совершения обстрела по Антоновскому мосту укрылся в листве в лесопосадке близ поселка Степное Николаевской области, ожидая подвоза боекомплекта, после чего был уничтожен расчётом контрбатарейной борьбы. Отличный результат совместной работы российских БЛА и артиллерии!” — пишет автор сообщения.
В подтверждение информации опубликован видеоматериал. На кадрах видно, как по лесной чаще, где была укрыта РСЗО HIMARS, наносится артиллерийский удар.
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