"Эвакуация" с Донбасса: Лондон поставил задачу — уничтожить побольше русских

Ослабление России, уничтожение русских по обе стороны конфликта, затруднение развития страны — вот задача, которую поставили Киеву и он её решает.

Об этом сообщил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Он оценил "эвакуацию" с Донецкой области и отметил, что киевская власть "уже давно находятся в шизе”, и хотят вывезти всех, кто лоялен к РФ, после чего переместить их туда, где они будут людьми "второго сорта”.

"Это очень похоже на попытку протащить под шумок массовые репрессии, которые, конечно же, снова никто не заметит. О людях они не заботятся: под властью Лондона задача жесткая — уничтожить побольше русских людей”, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что забота о народе киевский режим не волнует.

"Это не то, за что они потом могут получать гонорары и пенсии. Они занимаются ослаблением России, и в этом смысле преуспевают”, — подытожил Дробницкий.