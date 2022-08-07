Ослабление России, уничтожение русских по обе стороны конфликта, затруднение развития страны — вот задача, которую поставили Киеву и он её решает.
Об этом сообщил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Он оценил "эвакуацию" с Донецкой области и отметил, что киевская власть "уже давно находятся в шизе”, и хотят вывезти всех, кто лоялен к РФ, после чего переместить их туда, где они будут людьми "второго сорта”.
"Это очень похоже на попытку протащить под шумок массовые репрессии, которые, конечно же, снова никто не заметит. О людях они не заботятся: под властью Лондона задача жесткая — уничтожить побольше русских людей”, — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что забота о народе киевский режим не волнует.
"Это не то, за что они потом могут получать гонорары и пенсии. Они занимаются ослаблением России, и в этом смысле преуспевают”, — подытожил Дробницкий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Французские СМИ признали превосходство российской армии на Украине.