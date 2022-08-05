Дробницкий: Китай медленно отомстит США за визит Пелоси на Тайвань

Китай не стал резко предпринимать жёсткие меры в отношении США, которые от него ждали, поскольку это не в его правилах.

Об этом сообщил, политолог Дмитрий Дробницкий и отметил, что КНР может ответить американцам на "вульгарную комедию", разыгранную Вашингтоном с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань. В беседе с изданием "ПолитЭксперт" обозреватель сообщил, что Пекин не стал предпринимать жёсткие меры, потому что у него всё впереди.

"Тактика Китая — это мягкая экспансия "на кошачьих лапках". К быстрым, жестким ответам КНР пока не приучен", — отметил аналитик.

По его словам, не исключено, что Пекин вскоре откажется от этих мягких ответов и чересчур сдержанной политики.

К примеру, КНР пойдет на эскалацию ситуации вокруг острова. При этом Китай имеет все шансы на успех, уверен Дробницкий.

Он отметил, что китайцы начнут специальную операцию на Тайване в ближайшие два года.