В Харькове из-за переполненных моргов трупы нацистов везут в детский санаторий

В Харькове переполнены морги. Трупы уничтоженных украинских нацистов везут в детский санаторий.

Так, один из харьковских народных депутатов официально обратился к губернатору Харьковской ОВА Олегу Синегубову и главе облсовета, заявив, что не допустит переноса морга в детский санаторий на проспекте Гагарина.

Об этих планах депутат узнал из сообщений местных жителей.

Отмечается, что официального ответа губернатора на данный момент пока нет, однако, по словам подписчика одного из украинских Тelegram-каналов, выяснилось, что в здании санатория оборудовано что-то вроде хосписа, куда свозят "тяжелых" укровояк умирать, а на улицах стоят передвижные рефрижераторы.

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