Коц: ВС РФ перемалывает сотни украинских резервистов в лесах

Журналист и военный корреспондент Александр Коц рассказал, как союзные войска "перемалывают" сотни резервистов ВСУ в лесах и к чему это в результате приведёт.

По словам военкора, происходящее в зоне спецоперации нельзя назвать иначе, как "перемалывание живой силы” в лесах и на возвышенностях, сообщает агентство SM-News.

"С вертолёта было видно, как на гражданских машинах в лес завезли роту, после чего лес накрыли сначала наши ракетные установки, затем тяжёлые огнемётные системы типа ТОС "Солнцепёк” и "Буратино”. После этого приехали те же гражданские машины и забрали трупы и раненых”, — отметил Коц.

По его словам, националисты пытались укрыться в окопах, однако и там их достали и ликвидировали.

"Украина потеряла в этих лесах до 100 человек. Этот процесс был поставлен на промышленные рельсы”, — подытожил журналист.