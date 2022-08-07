В Сети опубликовано видео уничтожения артиллеристами НМ ЛНР бронетехники ВСУ

ВС РФ и силы народных республик продолжают продвижение по территории Донбасса в рамках специальной военной операции на Украине. Артиллеристы громят позиции противника, ликвидируют военную инфраструктуру, живую силу и технику ВСУ.

10-я бригада НМ ЛНР уничтожает спрятавшиеся 3 танка ВСУ

Очередной боевой победой войск стал разгром замаскированных танков противника. Высокоточным ударом военные 10-й артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса НМ ЛНР уничтожили скрытую бронетехнику при помощи корректируемого беспилотником огня.

На видеокадрах, опубликованных в Сети, можно рассмотреть уничтожение трёх спрятанных в районе построек и деревьев танков, которые взрываются после нанесения по ним огневого поражения.