ВС РФ и силы народных республик продолжают продвижение по территории Донбасса в рамках специальной военной операции на Украине. Артиллеристы громят позиции противника, ликвидируют военную инфраструктуру, живую силу и технику ВСУ.
Очередной боевой победой войск стал разгром замаскированных танков противника. Высокоточным ударом военные 10-й артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса НМ ЛНР уничтожили скрытую бронетехнику при помощи корректируемого беспилотником огня.
На видеокадрах, опубликованных в Сети, можно рассмотреть уничтожение трёх спрятанных в районе построек и деревьев танков, которые взрываются после нанесения по ним огневого поражения.
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