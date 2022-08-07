Михайлов: ВС РФ отбили у ВСУ желание контратаковать Херсонскую область

Российская армия отбила у военных ВСУ идеи о контратаках на Херсон. Об этом сообщил политолог Евгений Михайлов.

Киев не раз заявлял о планах контратак в Херсонской области. По словам Михайлова, из-за ежедневного уничтожения в зоне проведения спецоперации сотен украинских военных у Генштаба ВСУ пропало всякое желание планировать контрнаступления в данном направлении. Минобороны РФ проинформировало, что в течение последних суток ликвидировано более 400 националистов в указанном регионе.

"Сотни радикалов на Украине каждый день лишаются жизни. Не сдались, значит, впереди предстоит гибель. Но основное, что я бы отметил, — это наращивание интенсивности огня, подготовка к дальнейшему наступлению. Судя по всему, мы окончательно отбили у ВСУ желание перейти в какое-либо контрнаступление на Херсон", — сказал политолог в беседе с телеканалом "360".