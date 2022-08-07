19FortyFive: Украине нужно чудо, чтобы выбить российскую армию из Херсона

Генштаб ВСУ уже несколько недель обещает контрнаступление в Херсонской области. Западные эксперты уверены: только чудо поможет Украине изгнать РФ из региона.

Киевский режим продолжает говорить о скором наступлении на юге страны, надеясь получить больше военной и финансовой помощи от западных стран. Несмотря на призыв властей Украины к русским войскам "отступить или быть уничтоженными", ВСУ понадобится целых три чуда для эффективного наступления, считают аналитики издания 19FortyFive.

Первым делом украинским войскам надо каким-либо образом заблокировать возможность России пополнить свои силы на западном берегу Днепра. Иначе в кратчайшее время ВС РФ смогут усилить группировку личным составом и вооружением, даже не объявляя мобилизацию в стране.

Во-вторых, наступать ВСУ придётся по открытой местности, а российские артиллеристы и операторы беспилотников уже не раз доказывали эффективность совместной работы. И наконец, напоминают американские эксперты, Украине нужно явное превосходство в авиации и полевой артиллерии, что совершенно невозможно в текущей ситуации.