10-й отряд спецназа ГУР МО Украины потерял не менее 9 человек в ходе СВО

10-й отдельный отряд специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) активно участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В ходе специальной военной операции на Украине указанный отряд воюет против союзных сил РФ и народных республик, неся потери в личном составе.

Согласно данным Telegram-канала "Канал специального назначения", потери 10-го отдельного отряда специального назначения ГУР МОУ составили не менее 9 человек.

В марте были ликвидированы два сотрудника разведки — Валерий Чибинеев и Алексей Доля, получившие посмертно звания героев Украины. Также в марте при попытке прорыва через блокпост убиты Олег Ахмедов и Дмитрий Сокол. В конце марта был сбит вертолёт Ми-8, в котором находился старший лейтенант с позывным Бельмак.

В июне было объявлено о гибели в Северодонецке майора Юрия Назарука, а также группы офицеров военной разведки (1-2 человека). На южном направлении был ликвидирован полковник Руслан Попов, получивший посмертно звание "Героя Украины".